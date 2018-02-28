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Süper Lig Puan durumu, maç sonuçları Süper Lig'de 24. hafta fikstürü

Süper Lig'de puan durumu nasıl oluştu? Ligde 23. haftada oynanan maçlar sonrasında hangi takımın kaç puanı var? İşte Süper Lig puan durumu ve maç fikstürü...

Kaynak: Sporx.com
Süper Lig Puan durumu, maç sonuçları Süper Lig'de 24. hafta fikstürü
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26 Şubat 2018 21:56
Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta büyük bir heyecanla başladı. Süper Lig'de zirvedeki şampiyonluk yarışının yanı sıra alt tarafta da puan savaşı var. Peki Süper Lig'de oynanan maçlarda hangi skorlar ortaya çıktı ve Süper Lig'de son puan durumu nasıl oluştu? İşte heyecanın en yüksek seviyede devam ettiği Süper Lig'de puan durumu...

SÜPER LİG 23. HAFTA 

23 ŞUBAT CUMA
Galatasaray 5-0 Bursaspor
Akhisarspor 3-0 Konyaspor

24 ŞUBAT CUMARTESİ

Kayserispor 3-2 Kasımpaşa 
Alanyaspor 1-2 Trabzonspor

25 ŞUBAT PAZAR

Osmanlıspor 0-0 Antalyaspor
Malatyaspor 3-1 Karabükspor
Göztepe 1-0 Sivasspor
Beşiktaş 3-1 Fenerbahçe 

26 ŞUBAT PAZARTESİ

Başakşehir 1-1 Gençlerbirliği

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU
 47 - Galatasaray
47 - Başakşehir
44 - Beşiktaş
44 - Fenerbahçe
38 - Kayserispor
36 - Trabzonspor
36 - Göztepe
34 - Sivasspor





24. HAFTA FİKSTÜRÜ

2 MART CUMA
 Bursaspor 20:00 Kayserispor

3 MART CUMARTESİ

Kasımpaşa 13:30 Osmanlıspor
Başakşehir 16:00 Göztepe
Karabükspor 19:00 Galatasaray

4 MART PAZAR

Antalyaspor 13:30 Sivasspor
Gençlerbirliği 13:30 Alanyaspor
Konyaspor 16:00 Malatyaspor
Fenerbahçe 19:00 Akhisarspor

5 MART PAZARTESİ

Trabzonspor 20:00 Beşiktaş

SÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Milli Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.

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