Süper Lig İngiliz takımlarını dava edecek

Avrupa Süper Ligi oluşumunun projelerini askıya aldıklarını açıklamasının ardından yeni bir gelişme ortaya çıktı.



İtalyan basınına yansıyan haberlere göre organizasyondan çekilen 6 İngiliz kulübünün dava edileceği kaydedildi. Toplam 12 kulübün bir araya gelerek oluşturduğu birlik arasında bağlayıcı sözleşme yapıldığı ve İngiliz kulüplerinin bunu ihlal etmesi nedeniyle dava süreci yaşanacağı kaydedildi.



Bilindiği gibi İspanyol basını da İngiliz kulüplerinin UEFA ile anlaşma yaparak para aldığı ve Avrupa Süper Ligi oluşumunun dışına bu şekilde çıktığı haber konusu olmuştu.



6 İngiliz kulübünün birlikten ayrılması sonrasında geriye kalan 3 İtalyan 3 İspanyol kulübünden Inter ve Milan'ın da birlikten çıktığını resmi olarak açıklamasına kesin gözüyle bakılıyor.



