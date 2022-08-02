Süper Lig'in genel lideri Fenerbahçe

Takımlar K O G B M A Y P 1 Fenerbahçe 64 2122 1206 557 359 3758 1864 3701 2 Galatasaray 64 2122 1193 537 392 3723 1879 3652 3 Beşiktaş 64 2120 1147 578 395 3480 1830 3576 4 Trabzonspor 48 1612 805 445 362 2511 1570 2664 5 Bursaspor 50 1644 572 473 599 1965 1998 1997 6 Gençlerbirliği 48 1610 532 475 603 2026 2141 1907 7 MKE Ankaragücü 52 1710 538 493 679 1958 2284 1870 8 Altay 42 1364 422 420 522 1454 1667 1406 9 Gaziantepspor 31 1028 366 265 397 1248 1383 1324 10 Eskişehirspor 30 978 334 312 332 1110 1101 1104 11 Samsunspor 30 986 319 254 413 1092 1305 1090 12 Antalyaspor 26 896 287 240 369 1070 1295 1063 13 Kayserispor 26 876 262 247 367 1015 1255 1011 14 Göztepe 30 960 300 292 368 1056 1187 971 15 Konyaspor 21 714 227 202 285 861 1014 883 16 İstanbulspor 23 756 237 229 290 855 945 813 17 Denizlispor 21 728 217 192 319 875 1057 799 18 Çaykur Rizespor 21 726 224 173 329 822 1072 796 19 Sivasspor 16 560 210 156 194 771 764 786 20 Kocaelispor 20 674 225 184 265 858 934 784 21 İstanbul Başakşehir 14 492 219 126 147 710 570 783 22 Kasımpaşa 18 642 193 174 275 790 967 708 23 Adanaspor 22 704 202 213 289 771 949 692 24 Boluspor 20 638 192 215 231 637 709 654 25 Adana Demirspor 18 588 161 167 260 574 820 545 26 Sarıyer 13 436 148 135 153 553 551 527 27 Karşıyaka 16 528 152 141 235 533 748 510 28 Malatyaspor 11 384 134 102 148 507 544 467 29 Mersin İdmanyurdu 15 472 136 134 202 446 556 438 30 Zonguldakspor 14 454 135 148 171 425 484 424 31 Ankara Demirspor 13 418 116 153 149 447 509 385 32 Sakaryaspor 11 380 114 89 177 452 586 370 33 Vefa 14 422 110 143 169 364 514 363 34 Kardemir Karabükspor 10 336 96 68 172 361 570 356 35 Osmanlıspor 9 306 84 87 135 348 460 339 36 PTT 12 384 97 134 153 352 467 328 37 Orduspor 11 352 102 102 148 303 420 322 38 Diyarbakırspor 11 362 91 84 187 323 554 320 39 Alanyaspor 6 214 87 44 83 332 307 305 40 İzmirspor 10 326 93 110 123 313 386 296 41 Akhisarspor 7 238 74 65 99 286 340 287 42 Karagümrük 8 260 85 72 103 318 340 274 43 Feriköy 9 302 92 88 122 266 320 272 44 Altınordu 10 332 84 101 147 312 444 269 45 Şekerspor 10 320 73 100 147 309 481 255 46 Beykoz 8 264 72 94 98 263 315 238 47 Manisaspor 6 204 58 49 97 242 306 223 48 Hacettepe 9 252 67 76 109 242 334 210 49 Giresunspor 7 218 59 66 93 197 256 196 50 Yeni Malatyaspor 5 180 47 46 87 205 266 187 51 Vanspor 5 170 38 39 93 165 298 153 52 Gaziantep FK 3 112 38 36 38 156 157 150 53 Zeytinburnuspor 5 162 36 37 89 159 290 145 54 Kayseri Erciyesspor 4 136 33 42 61 142 208 141 55 Elazığspor 4 136 35 31 70 146 246 136 56 Hatayspor 2 78 32 18 28 118 113 114 57 Ç. Dardanelspor 3 102 28 25 49 107 154 109 58 Aydınspor 3 90 26 27 37 105 140 105 59 Bakırköyspor 3 90 28 21 41 131 135 105 60 Erzurumspor 3 102 25 23 54 116 205 98 61 Yozgatspor 2 68 19 19 30 101 113 76 62 B.B. Erzurumspor 2 74 18 21 35 80 111 75 63 Gençlerbirliği OFTAŞ 2 68 15 17 36 54 99 62 64 Akçaabat Sebatspor 2 68 14 19 35 85 131 61 65 Balıkesirspor 2 64 15 16 33 66 108 52 66 Beyoğluspor 2 64 15 20 29 59 90 50 67 Yeşildirek 2 58 13 16 29 51 94 42 68 Adalet 2 52 10 15 27 38 69 35 69 Petrolofisi 1 34 8 5 21 38 73 29 70 Bucaspor 1 34 6 8 20 37 65 26 71 Siirtspor 1 34 6 6 22 47 81 24 72 Kahramanmaraşspor 1 36 4 11 21 22 71 23 73 Kırıkkalespor 1 30 5 8 17 21 64

Süper Lig'de 65. sezon için geriye sayım sürerken, 1959 yılında başlayan organizasyonda şimdiye kadar 73 farklı takım mücadele etti.Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'e en çok takım veren il İstanbul oldu. En üst seviye ligde şu ana kadar 16 takımla yer alan İstanbul'u, 9 takımla Ankara izliyor.Fenerbahçe, geride kalan 64 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede, en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor.Sarı-lacivertliler, oynadığı 2122 lig maçında 3701 puan alarak, ligin en çok puan toplayan ekibi oldu. Fenerbahçe bu alanda Galatasaray'ın 49 puan önünde yer aldı.Galatasaray ise 2122 maçta toplam 3652 puan elde etti. Sıralamada Beşiktaş 3576 puanla üçüncü, Trabzonspor da 2664 puanla dördüncü sırada kendisine yer buldu.64 yıllık geçmişi bulunan ligde toplam 2122 maç yapan iki takımdan Fenerbahçe, aldığı 1206 galibiyetle, en yakın rakibi Galatasaray'dan 13 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor.Galibiyet sayısında Galatasaray 1193 ile ikinci, Beşiktaş 1147 ile üçüncü, Trabzonspor ise 805 ile dördüncü sırada.Lig tarihinde en çok gol atan takım unvanına da Fenerbahçe sahip.Sarı-lacivertliler, toplam 3758 gol kaydetti. Galatasaray 3723 golle Fenerbahçe'yi izledi. Beşiktaş'ın gol sayısı ise 3480.Süper Lig tarihinde Galatasaray 563 haftayla en fazla liderlik koltuğuna oturan takım oldu.Süper Lig tarihinde liderlik sıralamasında Fenerbahçe 561 haftayla ikinci, Beşiktaş 435 haftayla üçüncü, Trabzonspor ise 240 haftayla dördüncü sırada yer aldı.Süper Lig'de, "Üç büyükler" olarak anılan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından en çok maça çıkan takım MKE Ankaragücü."Üç büyükler", geride kalan 64 sezonda da ligde yer alırken, MKE Ankaragücü ise 52 kez en üst seviye ligde mücadele etti. MKE Ankaragücü ligde 1710 karşılaşma oynadı.Lig tarihinde bugüne dek 73 değişik takım mücadele etti.En üst seviyedeki lige bu sezon yükselen MKE Ankaragücü ve İstanbulspor daha önce bu organizasyonun tecrübesini yaşarken, Ümraniyespor ise ilk kez Süper Lig'de mücadele verecek. Ümraniyespor, ligde yer alan 74. takım olacak.Süper Lig'de geride kalan 64 sezon sonunda 73 takımın 10'unun artı averajı bulunuyor.Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra İstanbul Başakşehir, Alanyaspor, Eskişehirspor, Sivasspor, Hatayspor ve Sarıyer lig tarihinde artı averaja sahip takımlar olarak dikkati çekti.Fenerbahçe 1894 averajla başı çekerken, Galatasaray 1844, Beşiktaş 1650, Trabzonspor 941, İstanbul Başakşehir 140, Alanyaspor 25, Eskişehirspor 9, Sivasspor 7, Hatayspor 5 ve Sarıyer 2 averaja sahip.Ligde, 1959 yılından 2021-2022 sezonu sonuna dek oluşan puan cetveli şöyle: