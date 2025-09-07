Süper Lig ekiplerinden Dele-Bashiru hamlesi!

Türkiye'de transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala Süper Lig ekipleri çalışmalarını hızlandırdı.



Sky Sports'un haberine göre; Kocaelispor, Antalyaspor ve Başakşehir, Watford forması giyen Tom Dele-Bashiru için kiralama seçeneğini değerlendiriyor.



Sözleşmesinin son yılına giren 25 yaşındaki Nijeryalı futbolcu için Championship ekibinin anlaşmayı 1 yıl daha uzatma opsiyonu bulunuyor.



Geçtiğimiz sezon 30 maçta süre bulan Dele-Bashiru, 4 gol kaydetti.



