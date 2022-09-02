Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları

Süper Lig'de yeni hafta öncesinde şampiyonluk oranları revize edildi. Beşiktaş ve Galatasaray'daki değişiklikler dikkat çekti.

Haber; Sporx.com
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Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları
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02 Eylül 2022 12:56
Süper Lig'de 5. hafta öncesinde şampiyonluk oranlarında güncelleme yapıldı. iddaa Risk Yönetim Kurulu şampiyonluğun yeni oranlarını açıkladı.

Fenerbahçe geçen hafta Konyaspor'a kaybetmesine rağmen yine şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak açıklandı. Ancak sarı-lacivertlilerin 3.00 olan oranı, 3.25 olarak güncellendi.

Ligde geçen hafta Galatasaray ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, yine şampiyonluğun ikinci favorisi olarak duyuruldu. Trabzonspor'un 3.50 olan oranı, 3.90 olarak revize edildi.

Öte yandan Beşiktaş ile Galatasaray'ın oranları geçen haftaya göre düşüş gösterdi ve iki takıma aynı oran verildi. Galatasaray'ın 4.50 olan oranı, 4.20'ye çekildi. Aynı şekilde Beşiktaş'ın 5.50 olan oranı da 4.20 olarak duyuruldu.

Başakşehir'in 8.50 olan oranı 9.00un oranı 18.00, Adana Demirspor'un oranı ise 25.00 olarak devam etti.



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