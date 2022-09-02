Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları

Süper Lig'de 5. hafta öncesinde şampiyonluk oranlarında güncelleme yapıldı. iddaa Risk Yönetim Kurulu şampiyonluğun yeni oranlarını açıkladı.geçen hafta Konyaspor'a kaybetmesine rağmen yine şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak açıklandı. Ancak sarı-lacivertlilerin 3.00 olan oranı,Ligde geçen hafta Galatasaray ile golsüz berabere kalan, yine şampiyonluğun ikinci favorisi olarak duyuruldu. Trabzonspor'un 3.50 olan oranı,revize edildi.Öte yandanile'ın oranları geçen haftaya göre düşüş gösterdi ve iki takıma aynı oran verildi.'ın 4.50 olan oranı,çekildi. Aynı şekilde Beşiktaş'ın 5.50 olan oranı daolarak duyuruldu.'in 8.50 olan oranıun oranı'un oranı iseolarak devam etti.