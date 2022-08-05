Süper Lig'de sezonun ilk golü Cornelius'tan

Sezonun açılış maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor ile Trabzonspor karşılaştı.



Müsabakanın 16. dakikasında kullanılan korner sonrası kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderen Cornelius, hem takımını 1-0 öne geçirdi hem de bu sezonun ilk golünü atmış oldu.



Demir Grup Sivasspor ile 30 Temmuz'da yine aynı statta oynanan Turkcell Süper Kupa maçında da 2 gol atan Danimarkalı santrfor, sezona iyi bir başlangıç yaptı.



Andreas Cornelius, bordo-mavili formayla geçen sezon 15'i Süper Lig'de olmak üzere 17 kez gol sevinci yaşadı ve Trabzonspor'un şampiyonluğunda önemli bir katkı sağladı.





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