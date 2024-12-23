Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti. Ligde lider durumda bulunan Galatasaray, şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
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23 Aralık 2024 15:57
Son güncelleme 23 Aralık 2024 15:58
Süper Lig'de 17. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları da değişti.

Ligde lider durumda bulunan Galatasaray, şampiyonluk için favori olarak gösterildi. Sarı-kırmızılılara verilen 1.10 olarak gösterildi.

Galatasaray'ın ardından favori olarak Fenerbahçe gösterildi ve sarı-lacivertlilere 3.35 oran belirlendi.

Beşiktaş'a şampiyonluk için 90.00 oran verildi.

Trabzonspor'a ise şampiyonluk için 1000 oran belirlendi.

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