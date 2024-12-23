Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!

Süper Lig'de 17. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları da değişti.
Ligde lider durumda bulunan Galatasaray, şampiyonluk için favori olarak gösterildi. Sarı-kırmızılılara verilen 1.10 olarak gösterildi.
Galatasaray'ın ardından favori olarak Fenerbahçe gösterildi ve sarı-lacivertlilere 3.35 oran belirlendi.
Beşiktaş'a şampiyonluk için 90.00 oran verildi.
Trabzonspor'a ise şampiyonluk için 1000 oran belirlendi.
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Ligde lider durumda bulunan Galatasaray, şampiyonluk için favori olarak gösterildi. Sarı-kırmızılılara verilen 1.10 olarak gösterildi.
Galatasaray'ın ardından favori olarak Fenerbahçe gösterildi ve sarı-lacivertlilere 3.35 oran belirlendi.
Beşiktaş'a şampiyonluk için 90.00 oran verildi.
Trabzonspor'a ise şampiyonluk için 1000 oran belirlendi.
BİLYONER'DE OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ