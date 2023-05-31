Süper Lig'de perde 7 Haziran'da kapanıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasının programını açıkladı.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hükmen galibiyetlerle geçeceği, Alanyaspor'un ise 'BAY' olduğu son haftanın programı şu şekilde:
6 HAZİRAN SALI
17.00
Sivasspor - Kayserispor
Karagümrük - Kasımpaşa
20.00
Başakşehir - Trabzonspor
7 HAZİRAN ÇARŞAMBA
20.00
Giresunspor - Antalyaspor
İstanbulspor - Ümraniyespor
Ankaragücü - Adana Demirspor
Beşiktaş - Konyaspor
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hükmen galibiyetlerle geçeceği, Alanyaspor'un ise 'BAY' olduğu son haftanın programı şu şekilde:
6 HAZİRAN SALI
17.00
Sivasspor - Kayserispor
Karagümrük - Kasımpaşa
20.00
Başakşehir - Trabzonspor
7 HAZİRAN ÇARŞAMBA
20.00
Giresunspor - Antalyaspor
İstanbulspor - Ümraniyespor
Ankaragücü - Adana Demirspor
Beşiktaş - Konyaspor