Süper Lig'de perde 7 Haziran'da kapanıyor

Spor Toto Süper Lig'de son haftanın programı belli oldu.

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Süper Lig'de perde 7 Haziran'da kapanıyor
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31 Mayıs 2023 13:05
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasının programını açıkladı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hükmen galibiyetlerle geçeceği, Alanyaspor'un ise 'BAY' olduğu son haftanın programı şu şekilde:

6 HAZİRAN SALI

17.00

Sivasspor - Kayserispor
Karagümrük - Kasımpaşa

20.00

Başakşehir - Trabzonspor

7 HAZİRAN ÇARŞAMBA

20.00

Giresunspor - Antalyaspor
İstanbulspor - Ümraniyespor
Ankaragücü - Adana Demirspor
Beşiktaş - Konyaspor



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