Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
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01 Şubat 2024 11:50
Son güncelleme 01 Şubat 2024 12:10
Futbolda Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belirlendi.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki maçta hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 24. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:

2 Şubat Cuma:

17.00 MKE Ankaragücü-EMS Yapı Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

17.00 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Ömer Faruk Turtay

20.00 Yılport Samsunspor-Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu

3 Şubat Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: Cihan Aydın

16.00 RAMS Başakşehir-İstanbulspor: Emra Kargın

19.00 Gaziantep FK-Mondihome Kayserispor: Murat Erdoğan

19.00 Bitexen Antalyaspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

4 Şubat Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Yukatel Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: Oğuzhan Çakır

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Arda Kardeşler

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