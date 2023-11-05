Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı 3-3 sona erdi.



MKE Ankaragücü, 2. dakikada Ali Sowe ile öne geçti. Başakşehir, bu gole 14. dakikada Krzystof Piatek ile karşılık verdi. Başkent ekibi 20'de bu kez Pedrinho ile öne geçti. Başakşehir'de ilk golü atan Piatek, bu kez 27'de durumu 2-2'ye getirdi.



Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.



İlk yarıda iki kez öne geçen Ankaragücü, 59. dakikada bu kez Tolga Ciğerci ile durumu 3-2'ye getirdi. Başakşehir, 75. dakikada Joao Figueiredo ile durumu 3-3 yaptı.



Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı mücadele 3-3 sona erdi.



Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü 13, Başakşehir 9 puana yükseldi.



Ankaragücü, gelecek hafta sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Başakşehir, Beşiktaş deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Ali Sowe, rakiplerinden kurtulup şutunu attı ve topu ağlara gönderdi: 0-1.



14. dakikada Başakşehir beraberliği yakaladı. Berkay Özcan'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Piatek, sol çaprazdan dar açıdan şutunu çekti ve fileleri havalandırdı: 1-1.



20. dakikada konuk ekip bir kez daha öne geçti. Ali Sowe'dan aldığı pasla Başakşehir ceza sahası önünde topla buluşan Pedrinho'nun yerden sert şutunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-2.



22. dakikada Başakşehir beraberlik golünü yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Serdar Gürler'in altıpas önüne çıkardığı topa Aleksic sert vurdu, meşin yuvarlak üst direkten geri döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.



24. dakikada konuk ekip etkili geldi. Hızlı gelişen Başkent ekibini atağında Ali Sowe, ceza sahasında topla buluştu, Sowe'un sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Volkan Babacan'ın da müdahale ettiği top yan direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü. Boşta kalan topa Dubois kayarak müdahale etti, ardından Volkan Babacan meşin yuvarlağı kontrol etti.



27. dakikada Başakşehir maçta eşitliği sağladı. Serdar'ın sağ kanattan yaptığı ortada savunma topu uzaklaştırdı, ceza sahası dışında Dubois vurdu, meşin yuvarlağı altıpas önünde Aleksic kontrol etti. Bu oyuncunun şutunda savunmadan dönen topu Piatek düzgün bir vuruşla ağlara yolladı: 2-2.



Mücadelenin ilk yarısı 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



59. dakikada Ankaragücü 3. golünü buldu. RAMS Başakşehir ceza yayı önünde topla buluşan Tolga Ciğerci'nin sert şutunda, Mahmut Tekdemir'e çarpan top yükseklik kazandı ve ağlara gitti: 2-3.



75. dakikada maça bir kez daha denge geldi. Dubois'in sağ kanattan arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Figueiredo kafayı vurdu, kaleci Bahadır'ın da müdahale ettiği top filelerle buluştu: 3-3.



Mücadele 3-3'lük beraberlikle tamamlandı.



Stat: Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Çağdaş Altay, Ömer Tevfik Özkoç, Murat Altan



RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Opoku, Lima, Mahmut Tekdemir (Dk. 84 Abeid), Aleksic (Dk. 57 Emirhan İlkhan), Berkay Özcan, Deniz Türüç (Dk. 66 Figueiredo), Serdar Gürler (Dk. 66 Dennis), Piatek (Dk. 84 Keny)



MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Hanousek, Uros, Mujakic, Hayrullah Bilazer (Dk. 89 Atakan Rıdvan Çankaya), Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu (Dk. 89 Macheda), Pedrinho (Dk. 66 Morutan), Tasos (Dk. 66 Cephas), Rodrigues (Dk. 74 Ali Kaan Güneren), Ali Sowe



Goller: Dk. 2 Ali Sowe, Dk. 20 Pedrinho, Dk. 59 Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü), Dk. 14 ve Dk. 27 Piatek, Dk. 75 Figueiredo (RAMS Başakşehir)



Sarı kartlar: Dk. 69 Mahmut Tekdemir, Dk. 83 Dennis (RAMS Başakşehir)



