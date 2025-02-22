Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Reeder Samsunspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Rizespor, 3-2'lik skorla kazandı.



Samsunspor'u öne geçiren golleri 23. dakikada Samet Akaydin kendi kalesine ve 41. dakikada Emre Kılınç kaydetti.



RİZESPOR'DAN ÇILGIN GERİ DÖNÜŞ



Çaykur Rizespor, 52. dakikada Ibrahim Olawoyin ile farkı 1'e indirdi. Ali Sowe, 86. dakikada skora dengeyi getirdi. Altin Zeqiri, 88. dakikada Rizespor'a galibiyeti getirdi.



SAMSUNSPOR, 4 MAÇ SONRA PUAN KAYBETTİ



Evinde 4 maç sonra kaybeden üçüncü sıradaki Samsunspor, 46 puanda kaldı ve bir maç fazlasıyla 4. sıradaki Beşiktaş ile arasındaki puan farkının 5'e inmesine engel olamadı.



RİZESPOR, 3 MAÇ SONRA PUAN ALDI



Ligdeki 3 maçlık yenilmezlik serisini sona erdiren ve 26 Ocak'tan beri ilk kez puan alan Çaykur Rizespor, 30 puana yükseldi.



GELECEK HAFTA İZMİR'DE HEYECAN VERİCİ MAÇ



Reeder Samsunspor, gelecek hafta 6. sıradaki Göztepe'ye konuk olacak. Çaykur Rizespor ise evinde Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada Samsunspor atağında Celil Yüksel'in ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda, kaleci Tarık Çetin'in topu uzaklaştırdı.

9. dakikada ev sahibi takımın atağında Emre Kılınç'ın sol çaprazdan arka direğe ortasında, Dimata'nın yaptığı kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

24. dakikada ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Zeki Yavru'nun kullandığı serbest atışta, ceza sahasında Samet Akaydin ters kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi.

29. dakikada Hojer'in kullandığı kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında savunmadan çeken top arka direkteki Olawoyin'e geldi. Bu futbolcunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

41. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta Dimata'nın pasıyla topla buluşan Emre Kılınç, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Tarık Çetin'in yanından ağlarla buluşturdu: 2-0



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



52. dakikada Çaykur Rizespor farkı 1'e indirdi. Misafir takımın sol taraftan geliştirdiği atakta Muhammet Taha Şahin'in yerden altıpasa gönderdiği top, savunmada Satka'ya çarparak ağlara gitti: 2-1

69. dakikada ev sahibi takımın atağında Schindler'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Soner Aydoğdu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.

86. dakikada misafir takım skoru 2-2 yaptı. Zeqiri'nin ara pasıyla topla buluşan Sowe, savunma oyuncularından sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk'un yanından ağlarla buluşturdu.

88. dakikada Çaykur Rizespor 3-2 öne geçti. Misafir takımın geliştirdiği atakta sağ çaprazdan çalımlarla ceza sahasına giren Zeqiri'nin şutunda top ağlara gitti.



Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Halil Umut Meler, Mehmet Kapluhan, Gökmen Baltacı

Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Van Drongelen, Satka, Zeki Yavru, Soner Gönül (Dk. 90+1 Ntcham), Bennasser, Celil Yüksel, Emre Kılınç (Dk. 84 Nanu), Holse (Dk. 63 Soner Aydoğdu), Muja (Dk. 63 Schindler), Dimata

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Muhammet Taha Şahin, Samet Akaydin, Alikulov, Hojer, Papanikolaou (Dk. 22 Buljubasic), Olawoyin, Abdülkadir Ömür (Dk. 46 Berkay Özcan), Mithat Pala (Dk. 46 Jurecka), Akintola (Dk. 46 Zeqiri), Sowe (Dk. 90+3 Mocsi)

Goller: Dk. 24 Samet Akaydin (Kendi kalesine), Dk. 41 Emre Kılınç (Reeder Samsunspor), Dk. 52 Satka (kendi kalesine), Dk. 86 Sowe, Dk. 88 Zeqiri (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 89 Zeqiri, Dk. 90 Jurecka (Çaykur Rizespor), 90+4 Ntcham (Reeder Samsunspor)



