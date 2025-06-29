29 Haziran
PSG-Inter Miami CF
4-0
29 Haziran
Flamengo-Bayern Munih
1-238'
29 Haziran
FK Haugesund-Kristiansund BK
0-0
29 Haziran
Fredrikstad-Tromsoe
0-1
29 Haziran
Bryne-Hamarkameratene
1-1
29 Haziran
Bodo/Glimt-Sarpsborg 08
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2-3
29 Haziran
Stroemsgodset-Vaalerenga
0-2
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Lyn-Aasane
2-1
29 Haziran
Piteaa-Skellefteaa
5-1
29 Haziran
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29 Haziran
Vejle Boldklub-Esbjerg fB
3-3
29 Haziran
Zenit St. Petersburg-FK Crvena Zvezda
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29 Haziran
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Changchun Yatai-Shanghai Shenhua
1-2
29 Haziran
Meizhou Hakka-Tianjin Jinmen Tiger
1-2
29 Haziran
Wuhan Three Towns-Chengdu Rongcheng FC
2-2
29 Haziran
Inter Miami CF-Atlanta United
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01:00
30 Haziran
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0-0
29 Haziran
FC Seoul-Pohang Steelers
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29 Haziran
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Süper Lig'de ayrılık iptal: Emre Belözoğlu

Antalyaspor, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yola devam etmeye hazırlanıyor.

calendar 29 Haziran 2025 23:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de ayrılık iptal: Emre Belözoğlu
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Antalyaspor, görevinden istifa eden teknik direktör Emre Belözoğlu ile yola devam etmeye hazırlanıyor.

YENİ YÖNETİMDEN KARAR

A Spor'da yer alan habere göre, Antalyaspor'da göreve başlayacak yeni yönetim, Emre Belözoğlu ile yola devam etmeyi planlıyor.

Emre Belözoğlu da Akdeniz ekibi ile yola devam etmeye sıcak bakıyor. Emre Belözoğlu, ekibine, "Hazırlanın." talimatı verdi.


44 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Antalyaspor'daki teknik direktörlük görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

ANTALYASPOR PERFORMANSI

Antalyaspor'un başına ocak ayında geçen Emre Belözoğlu, Akdeniz ekibinin başında çıktığı 20 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.


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