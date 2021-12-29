Süper Lig'de Anadolu Ateşi!

3 büyüklerin Anadolu takımlarına karşı 58 puan kaybetti. Fenerbahçe ve Galatasaray Anadolu takımlarına 18'er puan kaybetti. Beşiktaş ise 22 puan kayıp yaşadı. Üç büyüklerin bu kayıpları zirveden uzaklaşmalarına neden oldu.



Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısına Trabzonspor başta olmak üzere Anadolu takımları damgasını vurdu. 46 puanla lider durumda olan Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 14, Beşiktaş'a 18, Galatasaray'a 19 puan fark attı. Üç büyüklerin şampiyonluk yarışında geri kalmalarının en büyük nedeni ise Anadolu takımlarına karşı kaybedilen puanlar.



57 PUANIN 32'SİNİ TOPLAYABİLDİ



Fenerbahçe, ligin ilk yarısında ortada olan 57 puanın 32'sini toplayabildi. Kanarya kayıp yaşadığı 25 puanın 18'ini ise Anadolu takımlarına kaybetti. Sarı-Lacivertliler, Anadolu takımlarından Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Hes KabloKayserispor, Göztepe ve Gaziantep'e karşı istediği 3 puanı alamadı.



BEŞİKTAŞ TAM 29 PUAN KAYIP



19 maçta 28 puan toplayan Beşiktaş ligin ilk yarısında tam 29 puan kaybetti. Siyah-Beyazlılar, 29 puanın 22'sini Anadolu takımlarına karşı oynadığı müsabakalarda bıraktı. Kara Kartal, Gaziantep, Adana Demirspor, Altay, Hatayspor, Trabzonspor, Alanyaspor, Giresunspor ve Konyaspor'a karşı puan kayıpları yaşadı.



İSTANBUL TAKIMLARINA 12 PUAN



Galatasaray Süper Lig'in ilk yarısında tam 30 puan kayıp yaşadı. Sarı-Kırmızı ekip, kayıp yaşadığı 30 puanın 18'ini Anadolu takımlarına karşı kaybetti. Cim-Bom'un kayıp yaşadığı Anadolu takımları ise şunlar; Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, Demir Grup Sivasspor ve Adana Demirspor.



AYTEMİZ ALANYASPOR'DAN BÜYÜK BAŞARI



Ligin ilk yarısında üç büyüklere karşı en başarılı Anadolu takımı Aytemiz Alanyaspor oldu. Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe'yi 2-1, Galatasaray'ı 1-0 ve Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etmesini bildi. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı mağlup eden Trabzon ise Galatasaray'la 2-2 berabere kaldı.



EN GOLCÜ MESUT ÖZİL



Süper Lig'de üç büyüklerden şu ana kadar en fazla gole imza atan isim 7 gollü Mesut Özil oldu. Beşiktaşlı Larin ve Batshuayi'nin 6'şar golü bulunurken Galatasaray'ın en golcü ismi ise 5 gollü Mostafa Mohamed oldu.



ALEKSANDAR PESIC İLK SIRADA



Öte yandan gol krallığı yarışında ilk sırada VavaCars Fatih Karagümrük'ün Sırp forveti Aleksandar Pesic yer alıyor. 11 gol atmayı başaran 29 yaşındaki oyuncuyu, 9'ar golle Kayseri'de Thiam, Trabzonspor'dan Cornelius ve Başakşehir'den Okaka takip ediyor. Ligin en çok gol atan Türk oyuncusu ise 8 golle Kasımpaşa forması giyen Umut Bozok.



EVLERİNDE YENİLMEYENLER



Şu ana kadar iç sahada yenilgi yüzü görmeyen sadece 3 takım var. Ligin ilk iki sırasında yer alan Trabzonspor ve Konyaspor'un yanı sıra devreyi 9'uncu sırada tamamlayan Gaziantep FK'nın da iç sahada bileği bükülmedi.



ASİST ZİRVESİ



Medipol Başakşehir'in yıldızı Edin Visca ve Demir Grup Sivasspor'un en önemli isimlerinden Max Gradel 8'er asistle zirvede bulunuyor. Adana Demirsporlu Matias Vargas ise 7 asistle üçüncü.





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