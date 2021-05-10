Süper Lig'de 41. haftanın hakemleri!

Süper Lig'de 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını Ali Palabıyık yönetecek.
Fenerbahçe - Sivasspor maçını Halis Özkahya yönetecek.
Denizlispor - Galatasaray maçını Abdülkadir Bitigen yönetecek.
Konyaspor - Trabzonspor maçını Ali Şansalan yönetecek.
Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını Ali Palabıyık yönetecek.
Fenerbahçe - Sivasspor maçını Halis Özkahya yönetecek.
Denizlispor - Galatasaray maçını Abdülkadir Bitigen yönetecek.
Konyaspor - Trabzonspor maçını Ali Şansalan yönetecek.