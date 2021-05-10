Süper Lig'de 41. haftanın hakemleri!

Süper Lig'de 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

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Süper Lig'de 41. haftanın hakemleri!
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10 Mayıs 2021 15:18
Süper Lig'de 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını Ali Palabıyık yönetecek.

Fenerbahçe - Sivasspor maçını Halis Özkahya yönetecek.

Denizlispor - Galatasaray maçını Abdülkadir Bitigen yönetecek.

Konyaspor - Trabzonspor maçını Ali Şansalan yönetecek.





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