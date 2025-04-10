Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve hakemler şu şekilde:
11 NİSAN CUMA:
20:00 Samsunspor - Galatasaray (Ozan Ergün)
12 NİSAN CUMARTESİ:
16:00 Konyaspor - Göztepe (Ümit Öztürk)
19:00 Beşiktaş - RAMS Başakşehir (Cihan Aydın)
19:00 Bodrum FK - Antalyaspor (Direnç Tonusluoğlu)
13 NİSAN PAZAR:
16:00 Kayserispor - Kasımpaşa (Abdullah Buğra Taşkınsoy)
16:00 Gaziantep FK - Hatayspor (Ali Şansalan)
19:00 Sivasspor - Fenerbahçe (Yasin Kol)
19:00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor (Çağdaş Altay)
20:00 Eyüpspor - Adana Demirspor (Alper Akarsu)