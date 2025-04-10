Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu
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10 Nisan 2025 13:08

Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve hakemler şu şekilde: 

11 NİSAN CUMA:

20:00 Samsunspor - Galatasaray (Ozan Ergün)

12 NİSAN CUMARTESİ:

16:00 Konyaspor - Göztepe (Ümit Öztürk)

19:00 Beşiktaş - RAMS Başakşehir (Cihan Aydın)

19:00 Bodrum FK - Antalyaspor (Direnç Tonusluoğlu)

13 NİSAN PAZAR:

16:00 Kayserispor - Kasımpaşa (Abdullah Buğra Taşkınsoy)

16:00 Gaziantep FK - Hatayspor (Ali Şansalan)

19:00 Sivasspor - Fenerbahçe (Yasin Kol) 

19:00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor (Çağdaş Altay) 

20:00 Eyüpspor - Adana Demirspor (Alper Akarsu)

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