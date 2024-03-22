Süper Lig'de 31. haftanın fikstürü açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta programı açıklandı.

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Süper Lig'de 31. haftanın fikstürü açıklandı
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22 Mart 2024 15:16
Son güncelleme 22 Mart 2024 15:23
Trendyol Süper Lig'de 31. hafta programı açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamada, ""Sezon başında ilan edildiği üzere, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi sebebiyle 31. Hafta müsabakalarının 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde oynanması planlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray - Hatayspor: 2 Nisan Salı | 20.30
Konyaspor - Trabzonspor: 3 Nisan Çarşamba | 20.30
Fenerbahçe - Adana Demirspor: 3 Nisan Çarşamba | 20.30
Başakşehir - Beşiktaş: 4 Nisan Perşembe| 20.30

İşte 31. haftanın programı;


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