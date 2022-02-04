Süper Lig'de 24. hafta hızlı başladı

Spor Toto Süper Lig, verilen ara sonrasında 24. hafta heyecanıyla kaldığı yerden devam etti.
İttifak Holding Konyaspor, konuk ettiği GZT Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Yukatel Kayserispor ise ağırladığı Atakaş Hatayspor'u 4-3'lük skorla geçti ve puanını 34'e yükseltti.
İttifak Holding Konyaspor - GZT Giresunspor maçı için tıklayın!
Yukatel Kayserispor - Atakaş Hatayspor maçı için tıklayın!
İttifak Holding Konyaspor, konuk ettiği GZT Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Yukatel Kayserispor ise ağırladığı Atakaş Hatayspor'u 4-3'lük skorla geçti ve puanını 34'e yükseltti.
İttifak Holding Konyaspor - GZT Giresunspor maçı için tıklayın!
Yukatel Kayserispor - Atakaş Hatayspor maçı için tıklayın!