Süper Lig'de 24. hafta hızlı başladı

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta heyecanı 2 maçla başladı...

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Süper Lig'de 24. hafta hızlı başladı
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04 Şubat 2022 22:00
Spor Toto Süper Lig, verilen ara sonrasında 24. hafta heyecanıyla kaldığı yerden devam etti.

İttifak Holding Konyaspor, konuk ettiği GZT Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Yukatel Kayserispor ise ağırladığı Atakaş Hatayspor'u 4-3'lük skorla geçti ve puanını 34'e yükseltti.

İttifak Holding Konyaspor - GZT Giresunspor maçı için tıklayın!

Yukatel Kayserispor - Atakaş Hatayspor maçı için tıklayın!

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