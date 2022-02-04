7 gollü maçta kazanan Kayserispor

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Kayserispor, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 4-3 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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7 gollü maçta kazanan Kayserispor
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04 Şubat 2022 21:54
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Kayserispor, Atakaş Hatayspor'u ağırladı. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadele, Kayserispor'un 4-3 üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmada gol perdesini 25. dakikada Kaysersiporlu İbrahim Akdağ, penaltıdan kaydettiği golle açtı.

İlk yarısı ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan maçta Sarı-Kırmızılar'ın ikinci golü 47. dakikada Carlos Mane'den geldi.

Maçın 51. dakikasında Hatayspor'da Dylan Saint-Louis ağları havalandırdı ve farkı 1'e indirdi. Kayserispor'da ise 61. dakikada Emrah Başsan ve 68. dakikada Uğur Demirok'un kaydettiği goller farkı 3'e çıkardı.

Deplasman ekibinde Simon Falette, 70. dakikada takımının 2. golünü kaydetti ve farkı 2'ye indirdi. 90+3. dakikada ise Hatayspor'da Mame Diouf, rakip ağları havalandırdı ve mücadele Kayserispor'un 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından puanını 34'e yükselten Kayserispor, ligde 9. sıraya yerleşti. Aldığı mağlubiyetin ardından 36 puanda kalan Hatayspor ise 36 puanla 7. sırada konumlandı.

Gelecek hafta Kayserispor, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Hatayspor ise Göztepe'yi konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yapılan maçta Yukatel Kayserispor, Atakaş Hatayspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

12. dakikada Emrah Başsan'ın ara pasında topla buluşan Mane, meşin yuvarlakla rakip ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Öne çıkan kaleci Munir, gole izin vermedi.

13. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında, Onur Bulut'un ceza alanına ortasında Emre Kaplan'ın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. Uğur Demirok, penaltı vuruşundan faydalanamadı.

24. dakikada Kayserispor öne geçti. Carole'un sol kanattan içeriye açtığı ortada topa sahip olmak isteyen Emrah Başsan, rakibi Emre Kaplan ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi, bir kez daha penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan İbrahim Akdağ, topu filelerle buluşturdu: 1-0

34. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Traore'nin şutunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk devresi, Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

46. dakikada Kayserispor farkı ikiye çıkardı. Emrah Başsan sağ taraftan ceza sahasına girip topu arka direkteki Mane ile buluşturdu. Mane, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

51. dakikada Hatayspor farkı bire indirdi. Ceza sahası dışında topla buluşan Saint Louis'in düzgün vuruşunda, top filelere gitti: 2-1

62. dakikada Kayserispor, skoru 3-1'e getirdi. Kaleci Munir'in pasında topla buluşan Diouf ile girdiği ikili mücadelede İbrahim Akdağ topu çalıp pasını Gavranovic'e verdi. Gavranovic'in vuruşunda, kaleciden dönen topu Emrah Başsan ağlarla buluşturdu.

69. dakikada Kayserispor farkı 3'e yükseltti. Sol kanatta topla buluşan Abdulkadir Parmak'ın ceza alanına ortasında iyi yükselen Uğur Demirok'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 4-1

71. dakikada Hatayspor, ikinci golünü buldu. Traore, meşin yuvarlağı Falette'e aktardı. Ceza sahası dışından şutunu çeken Falette, topu ağlarla buluşturdu: 4-2

90+3. dakikada konuk ekip farkı bire indirdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Soliman'ın vuruşunda kaleye yönelen topa kafasıyla dokunan Diouf, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 4-3

Karşılaşma, Kayserispor'un 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Bilal Gölen

Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Mert Çetin, Uğur Demirok, Carole, İbrahim Akdağ (Dk. 79 Attamah), Abdulkadir Parmak (Dk. 89 Cardoso), Mane (Dk. 89 Ramazan Civelek), Emrah Başsan, Gavranovic (Dk. 79 Mustafa Pektemek), Bertolacci (Dk. 84 Kemen)

Atakaş Hatayspor: Munir, Onur Ergün, Kamil Ahmet Çörekçi, Sackey, Boudjemaa (Dk. 46 El Kaabi), Lobjanidze (Dk. 70 Soliman), Traore (Dk. 76 Kamara), Emre Kaplan (Dk. 56 Falette), Burak Öksüz, Diouf, Saint Louis

Goller: Dk. 24 İbrahim Akdağ (Penaltıdan), Dk. 46 Mane, Dk. 62 Emrah Başsan, Dk. 69 Uğur Demirok (Yukatel Kayserispor), Dk. 51 Saint Louis, Dk. 71 Falette, Dk. 90+3 Diouf (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Emre Kaplan, Dk. 58 Traore (Atakaş Hatayspor)

 

 

 

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