Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yapılan maçta Yukatel Kayserispor, Atakaş Hatayspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



12. dakikada Emrah Başsan'ın ara pasında topla buluşan Mane, meşin yuvarlakla rakip ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Öne çıkan kaleci Munir, gole izin vermedi.



13. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında, Onur Bulut'un ceza alanına ortasında Emre Kaplan'ın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. Uğur Demirok, penaltı vuruşundan faydalanamadı.



24. dakikada Kayserispor öne geçti. Carole'un sol kanattan içeriye açtığı ortada topa sahip olmak isteyen Emrah Başsan, rakibi Emre Kaplan ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi, bir kez daha penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan İbrahim Akdağ, topu filelerle buluşturdu: 1-0



34. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Traore'nin şutunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.



Karşılaşmanın ilk devresi, Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Kayserispor, Atakaş Hatayspor'u ağırladı. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadele, Kayserispor'un 4-3 üstünlüğüyle tamamlandı.Karşılaşmada gol perdesini 25. dakikada Kaysersiporlu, penaltıdan kaydettiği golle açtı.İlk yarısı ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan maçta Sarı-Kırmızılar'ın ikinci golü 47. dakikada'den geldi.Maçın 51. dakikasında Hatayspor'daağları havalandırdı ve farkı 1'e indirdi. Kayserispor'da ise 61. dakikadave 68. dakikada'un kaydettiği goller farkı 3'e çıkardı.Deplasman ekibinde, 70. dakikada takımının 2. golünü kaydetti ve farkı 2'ye indirdi. 90+3. dakikada ise Hatayspor'da, rakip ağları havalandırdı ve mücadele Kayserispor'un 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.Bu sonucun ardından puanını 34'e yükselten Kayserispor, ligde 9. sıraya yerleşti. Aldığı mağlubiyetin ardından 36 puanda kalan Hatayspor ise 36 puanla 7. sırada konumlandı.Gelecek hafta Kayserispor, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Hatayspor ise Göztepe'yi konuk edecek.