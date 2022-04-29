Süper Lig'de 2022/23 sezonu takvimi açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in 2022-2023 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.



Alınan karara göre; Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. Spor Toto 1. Lig'de ise normal sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.



21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1.Lig'e 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren ara verilecek.



TFF 2. Lig'de müsabakalar 27-28 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te sona erecek.



TFF 3. Lig'de ise karşılaşmalar 3-4 Eylül 2022 tarihinden itibaren oynanacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te bitecek.



Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.





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