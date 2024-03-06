Süper Lig, Avrupa'nın zirvesine çıktı!

Avrupa'nın 20 liginde en fazla hoca değişikliği Süper Lig'de oldu. 22 teknik adamın görevine son verilirken 1 yıl barajını sadece Okan Buruk ve Volkan Demirel aşabildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Süper Lig, Avrupa'nın zirvesine çıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mart 2024 11:20
Son güncelleme 06 Mart 2024 11:21
Başarısızlıkta faturayı önce hocalara kesen kulüplerimiz, bu alanda rakip tanımıyor.

Son olarak Pendikspor'dan Ivo Vieira'nın görevine veda ettiği Süper Lig'de 16 kulüp, tam 22 çalıştırıcıya kapıyı gösterdi.

Teknik adam değiştirme sayısında Türkiye, 20 lig arasında açık ara Avrupa'nın zirvesine oturdu. Yunanistan ile Romanya 14'er, Ukrayna da 12 isimle bizi takip etti.

Süper Lig'de teknik direktörlerin koltukta kalma sürelerine bakıldığında 1 yıl barajını Galatasaray'ın başındaki Okan Buruk ile Hatayspor'un hocası Volkan Demirel aştı.

Okan Buruk; 1 yıl 8 ay 11 gündür ve Volkan Demirel 1 yıl 5 ay 13 gündür görevine devam ediyor. İkiliyi; Çaykur Rizespor'dan İlhan Palut (8 ay 21 gün) ile Fenerbahçe'den İsmail Kartal (8 ay 2 gün) izledi. Ayrıca görev yapanların 10'unun süresi 100 günün altında bulunuyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery