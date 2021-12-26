Sumudica: "Fenerbahçe ile kıyaslanamaz"

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
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Sumudica: 'Fenerbahçe ile kıyaslanamaz'
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26 Aralık 2021 21:55
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Marius Sumudica, değerlendirmede bulundu.

Sumudica, "Fenerbahçe, bizden daha iyi oynadı. Bizden bir gün fazla dinlendiler. İlk yarı şanslar bulduk ama değerlendiremedik. Kadromuz da kısıtlı. Fenerbahçe kazanmayı hak etti. Daha fazla konuşmak istemiyorum, insanlar ağlıyor gibi düşünmesin. Bizim takım, Fenerbahçe ile kıyaslanmaz." ifadelerini kullandı.

Rumen teknik adam ayrıca, "Çok bir şey kaybetmedik, bizim için lig bitmiş değil. İkinci yarıda neler olacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.


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