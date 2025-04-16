Sumudica: "Boupendza benim çocuğum gibiydi"

Rapid Bükreş Teknik Direktörü Marius Sumudica, birlikte çalıştığı Aaron Boupendza'nın ölümüyle ilgili konuştu. Boupendza için, "Çocuğum gibiydi." diyen Rumen teknik adam, gözyaşlarına hakim olamadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Sumudica: 'Boupendza benim çocuğum gibiydi'
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16 Nisan 2025 14:29
Zhejiang FC forması giyen Aaron Boupendza'nın ölümü futbol dünyasını yasa boğdu.

Boupendza ile birlikte çalışan Rumen teknik direktör Marius Sumudica, 28 yaşındaki isim için yaptığı açıklamalarda gözyaşlarına hakim olamadı.

Sumudica, "Tamamen şok oldum. O benim çocuğum gibiydi. Gözyaşlarımı tutamıyorum. Oğlumla aynı gün, aynı ay ve aynı yılda doğdu (ağlamaya başlıyor) Benim için çok büyük bir darbe. Aaron gerçekten istediğim bir oyuncuydu. Kelimeler gereksiz. Gerçekten başka ne söyleyeceğimi bilmiyorum...Kulüpten biri bana menajeriyle konuştuğunu söyledi. Bir sonraki maçta onun için bir şeyler hazırlayacağız, bilmiyorum. Gerçekten daha fazla konuşamam, lütfen beni anlayın." ifadelerini kullandı.

Sumudica ve Boupendza, Rapid Bükreş'te birlikte görev yapmıştı.

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