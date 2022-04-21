Sultanlar Ligi'nde play-off 1-4 etabı heyecanı

Misli.com Sultanlar Ligi'nde play-off 1-4 etabında ilk maçlar Cuma günü yapılacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sultanlar Ligi'nde play-off 1-4 etabı heyecanı
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21 Nisan 2022 13:54
Misli.com Sultanlar Ligi Play-off 1-4 Etabı'nda heyecan, Cuma günü oynanacak ilk karşılaşmalarla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1-4'lük etabı, Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları-VakıfBank arasında oynanacak.

Maç programı şu şekilde:

TARİH TÜRÜ SAAT MAÇ SALON
22 Nisan Cuma 1. maç 15.00 Türk Hava Yolları-VakıfBank Burhan Felek Vestel
22 Nisan Cuma 1. maç 20.30 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit Burhan Felek Vestel
25 Nisan Pazartesi 2. maç 15.00 VakıfBank-Türk Hava Yolları VakıfBank
25 Nisan Pazartesi 2. maç 20.30 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı
27 Nisan Çarşamba 3. maç (Olursa) 15.00 VakıfBank-Türk Hava Yolları VakıfBank
27 Nisan Çarşamba 3. maç (Olursa) 20.30 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı
Statü

İlk maç normal lig etabı sonunda puan cetvelinde alt sırada bulunan takımın sahasında, ikinci maç üst sırada bulunan takımın sahasında oynanacak. İki maçı alan takım finale yükselecek.

Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü müsabaka üst sırada bulunan takımın sahasında oynanacak. Maçı kazanan takım finale yükselecek, kaybeden takım 3/4'lük maçları oynayacak.

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