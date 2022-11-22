Sultanlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı başlıyor

Voleybol Sultanlar Ligi'nde 7. hafta 23 Kasım Çarşamba günü oynanacak Fenerbahçe Opet-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçıya start alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Sultanlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı başlıyor
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22 Kasım 2022 13:34
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 7. hafta, 23 Kasım Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

23 Kasım Çarşamba:

13.00 Fenerbahçe Opet-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

15.00 Sigorta Shop-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor (TVF Başkent)

16.00 Türk Hava Yolları-Bolu Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

17.00 Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray HDI Sigorta (Eczacıbaşı)

18.00 İlbank-Kuzeyboru (TVF Başkent)

24 Kasım Perşembe:

17.00 Sarıyer Belediyespor-VakıfBank (Bahçeköy Orman Fakültesi)

Öte yandan, 7. haftadaki Nilüfer Belediyespor-PTT karşılaşması, PTT'nin Avrupa kupası müsabakası nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

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