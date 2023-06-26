Sude Yaren Uzunçavdar, Avrupa Şampiyonu

Sude Yaren Uzunçavdar, Polonya'da düzenlenen Avrupa Oyunları'nda şampiyon olmayı başardı.

Haber; AA
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Sude Yaren Uzunçavdar, Avrupa Şampiyonu
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26 Haziran 2023 21:27
Son güncelleme 26 Haziran 2023 22:16
Sude Yaren Uzunçavdar Avrupa Oyunları şampiyonu oldu. Milli sporcu sırasıyla Macar, Fransız ve Hırvat rakiplerini yenerek finalde Sırbistan'dan Nadica Bozanic ile karşılaştı. Sırp sporcuyu 2-0 yenen 17 yaşındaki milli sporcu, altın madalyayı boynuna taktı.

TOPLAMDA 6. MADALYA


Polonya'da düzenlenen Avrupa Oyunları'nda Tekvando branşında toplamda 6 madalya kazanılmış oldu
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