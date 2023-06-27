Sualtı ragbisinde Türkiye şampiyonaları tamamlandı

İzmir'de düzenlenen Sualtı ragbisinde 15 ve 21 yaş altı Türkiye şampiyonaları tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sualtı ragbisinde Türkiye şampiyonaları tamamlandı
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27 Haziran 2023 16:21
Sualtı ragbisinde İzmir'de gerçekleştirilen 15 ve 21 yaş altı Türkiye şampiyonaları sona erdi.

Havuz İzmir'in ev sahipliğinde 21 yaş altında 9 erkek ve 7 kız, 15 yaş altında ise 8 erkek ile 5 kız ekibinin katıldığı organizasyonda, 350 sporcu mücadele etti.

Şampiyonlarda dereceye giren takımlar şöyle:

15 yaş altı kızlar: 1. Ege Sualtı Sporları, 2. Ege Üniversitesi, 3. İzmir Büyükşehir Belediyespor.

15 yaş altı erkekler: 1. Ege Üniversitesi, 2. Ege Sualtı Ragbisi, 3. Ege Sualtı Sporları.

21 yaş altı kızlar: 1. Ege Sualtı Sporları, 2. İzmir Büyükşehir Belediyespor, 3. Ege Üniversitesi.

21 yaş altı erkekler: 1. Ege Sualtı Sporları, 2. Ege Üniversitesi, 3. Ege Sualtı Ragbisi.

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