Sualtı ragbisinde Türkiye şampiyonaları tamamlandı

Sualtı ragbisinde İzmir'de gerçekleştirilen 15 ve 21 yaş altı Türkiye şampiyonaları sona erdi.



Havuz İzmir'in ev sahipliğinde 21 yaş altında 9 erkek ve 7 kız, 15 yaş altında ise 8 erkek ile 5 kız ekibinin katıldığı organizasyonda, 350 sporcu mücadele etti.



Şampiyonlarda dereceye giren takımlar şöyle:



15 yaş altı kızlar: 1. Ege Sualtı Sporları, 2. Ege Üniversitesi, 3. İzmir Büyükşehir Belediyespor.



15 yaş altı erkekler: 1. Ege Üniversitesi, 2. Ege Sualtı Ragbisi, 3. Ege Sualtı Sporları.



21 yaş altı kızlar: 1. Ege Sualtı Sporları, 2. İzmir Büyükşehir Belediyespor, 3. Ege Üniversitesi.



21 yaş altı erkekler: 1. Ege Sualtı Sporları, 2. Ege Üniversitesi, 3. Ege Sualtı Ragbisi.





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