UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Stuttgart, sahasında Young Boys ile karşı karşıya geldi. Mercedes-Benz Arena'daki maçı Alman ekibi 5-1'lik skorla kazandı.



Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Angelo Stiller, 53. dakikada Enzo Millot, 61. dakikada Chris Führich, 66. dakikada Josha Vagnoman ve 75. dakikada Yannik Keitel attı. Young Boys'un tek golü 6. dakikada Lukasz Lakomy'den geldi.



Bu sonucun ardından Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'nde 7 puana yükseldi. Alman ekibi, son 24 için umudunu korudu. Young Boys'un ise altı maç sonunda puanı bulunmuyor.



Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Slovan Bratislava deplasmanına gidecek. Young Boys, bu kez Celtic ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



