Premier Lig'de, sahasında konuk ettiğikarşısında şok oldu! Stoke, öne geçtiği maçta Crystal Palace karşısında direnemedi ve rakibinemağlup olarak küme düştü.43. dakikada Xherdan Shaqiri'nin golüyle öne geçen Stoke, bu golle ümitlense de ikinci yarıda rakibinin atakları karşısında cevap veremedi. Palace, 68. dakikada McArthur'un attığı golle skoru eşitlerken 86. dakikada van Aanholt ile 2-1 öne geçti ve karşılaşmayı 2-1 kazandı.Stoke City, bu sonucun ardından 30 puan ile 19. sırada kaldı ve İngiltere'de küme düşen ilk takım oldu. Crystal Palace ise 41 puanla 11. sıraya yükseldi.Devre arasında Galatasaray'dan Stoke City'e transfer olan Badou Ndiaye, karşılaşmada 90 dakika forma giyerken takımının küme düşmesini engelleyemedi.Premier Lig'de 10 yılın ardından küme düşen Stoke, gelecek sezon Championship'te mücadele edecek.