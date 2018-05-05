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Stoke City, Premier Lig'e veda etti!

İngiltere Premier Ligi'nde Stoke City, 1-0 öne geçtiği karşılaşmada sahasında Crystal Palace'a 2-1 mağlup oldu ve Premier Lig'e veda etti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Stoke City, Premier Lig'e veda etti!
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05 Mayıs 2018 16:26
Premier Lig'de Stoke City, sahasında konuk ettiği Crystal Palace karşısında şok oldu! Stoke, öne geçtiği maçta Crystal Palace karşısında direnemedi ve rakibine 2-1 mağlup olarak küme düştü.

43. dakikada Xherdan Shaqiri'nin golüyle öne geçen Stoke, bu golle ümitlense de ikinci yarıda rakibinin atakları karşısında cevap veremedi. Palace, 68. dakikada McArthur'un attığı golle skoru eşitlerken 86. dakikada van Aanholt ile 2-1 öne geçti ve karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Stoke City, bu sonucun ardından 30 puan ile 19. sırada kaldı ve İngiltere'de küme düşen ilk takım oldu. Crystal Palace ise 41 puanla 11. sıraya yükseldi.

BADOU NDIAYE YETERLİ OLMADI

Devre arasında Galatasaray'dan Stoke City'e transfer olan Badou Ndiaye, karşılaşmada 90 dakika forma giyerken takımının küme düşmesini engelleyemedi.

10 YIL SONRA KÜME DÜŞTÜ

Premier Lig'de 10 yılın ardından küme düşen Stoke, gelecek sezon Championship'te mücadele edecek.



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