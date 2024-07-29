Steven Caulker, Türkiye'ye geri döndü

Türkiye'de Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK veFatih Karagümrük formaları giyen Steven Caulker'ın yeni adresi belli oldu.
32 yaşındaki savuma oyuncusu, Trendyol 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü ile anlaşmaya vardı.
Başkent ekibi transferi, "Ankara Keçiörengücümüz, Steven Caulker ile anlaşmaya varmıştır. Steven'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleriyle duyurdu.
32 yaşındaki savuma oyuncusu, Trendyol 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü ile anlaşmaya vardı.
Başkent ekibi transferi, "Ankara Keçiörengücümüz, Steven Caulker ile anlaşmaya varmıştır. Steven'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleriyle duyurdu.
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