Stephan El Shaarawy, Beşiktaş'a doğru

Beşiktaş, Roma ile sözleşmesi biten Stephan El Shaarawy ile masaya oturdu.



Milan'ın da transfer listesinde olduğu belirtilen 30 yaşındaki İtalyan kanat oyuncusuna tavan fiyattan garanti ücretli bir sözleşme önerildiği bildirildi. Mısır asıllı futbolcu, Roma ile bu sezon 40 maçta 9 gol-2 asist kaydetti. El Shaarawy'nin Beşiktaş ve Süper Lig'le ilgili Türkiye'de teknik direktörlük yapan Vincenzo Montella ve Pirlo'ya Beşiktaş'ı sorduğu ifade edildi.



'YENİ SÖZLEŞME KONUSUNU KONUŞACAĞIZ'



Roma forması giyen ve adı Türkiye'den Beşiktaş ile anılan Stephan El Shaarawy geçtiğimiz günlerde kariyeri ile ilgili bir açıklama yapmıştı. 30 yaşındaki futbolcu, "Sözleşmem yakında sona erecek. Lig sonunda ve Avrupa Ligi finalinden sonra oturup yeni sözleşme konusunda konuşacağız. Kulüp niyetimin ne olduğunu biliyor" ifadelerini kullandı.



