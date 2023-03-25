EURO 2024 Elemeleri I Grubu ilk maçında İsviçre, Belarus ile karşılaştı.



Karadorde Stadı'nda oynanan maçı İsviçre 5-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 4, 17 ve 29. dakikalarda Renato Steffen, 62. dakikada Granit Xhaka ve 65. dakikada Amdouni kaydetti.



Bu sonuçla İsviçre I Grubuna 3 puanla başladı. Grubun bir sonraki maçında İsviçre, İsrail'i ağırlayacak. Belarus ise Romanya deplasmanına gidecek.





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