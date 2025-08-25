Stefan Savic'ten sezona iyi başlangıç!

Trabzonspor'da geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ligde sadece 14 maçta görev yapabilen Stefan Savic, 2025-26'ya muhteşem bir başlangıç yaptı.
Üç maçta da 90'ar dakika sahada kalan Karadağlı savunmacı, ayrıca bordo-mavili formayla ilk golünü kaydetti.
Savic, Nisan 2021'den bu yana ilk kez bir lig karşılaşmasında gol sevinci yaşadı.
Üç maçta da 90'ar dakika sahada kalan Karadağlı savunmacı, ayrıca bordo-mavili formayla ilk golünü kaydetti.
Savic, Nisan 2021'den bu yana ilk kez bir lig karşılaşmasında gol sevinci yaşadı.