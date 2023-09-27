Stefan Kuntz'un sürpriz adresi!

A Milli Futbol Takımı'ndaki görevine son verilen Stefan Kuntz'un yeni durağı belli oluyor.



Bild'de yer alan habere göre; Almanya Futbol Federasyonu, Kadın Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğüne Stefan Kuntz'u getirebilir.



Federasyonun, Alman çalıştırıcıyı sağlık durumu iyi olmayan ve performansı tartışılan Martina Voss-Tecklenburg'un yerine düşündüğü aktarıldı. Mevcut teknik direktör Martina'nın ise sportif direktör olarak göreve devam edebileceği öne sürüldü.



GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR



Haberde Kuntz'un daha önce Almanya U21 takımını çalıştırdığı ve federasyonla ilişkisinin çok iyi olduğu kaydedildi.



Kadın Milli Takımı için görüşmelerin sürdüğü ve kısa süre içinde sonuca bağlanacağı ifade edildi.



STEFAN KUNTZ'UN İSTATİSTİKLERİ



Stefan Kuntz, A Milli Futbol Takımı'yla toplam 20 maça çıktı. 60 yaşındaki teknik adam 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi alarak maç başına 1.95 puan ortalaması yakaladı.



