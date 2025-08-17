17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
19:00
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
19:00
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
19:00
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
19:00
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
3-1
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
0-0
17 Ağustos
M. United-Arsenal
0-128'
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
0-0DA
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
20:30
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
3-3
17 Ağustos
Angers-Paris FC
1-044'
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
0-044'
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
0-044'
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
0-2
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Stamford Bridge'da sessiz başlangıç

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Chelsea ile Crystal Palace 0-0 berabere kaldı.

17 Ağustos 2025 17:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Stamford Bridge'da sessiz başlangıç
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Chelsea ile Crystal Palace karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 sonuçlandı.

Eberechi Eze'nin 13. dakikada frikikten attığı gol Marc Guehi'nin Chelsea barajına 1 metreden fazla yakın olması sebebiyle iptal edildi.


Pozisyon hakkında sosyal medyadan açıklama yapan Premier Lig Maç Merkezi, "İncelemenin ardından, deplasman takımının 6 numaralı oyuncusunun şut çekildiği anda baraja bir metreden daha yakın olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle gol iptal edilmiş ve rakip takım lehine endirekt serbest vuruş verilmiştir." sözlerine yer verildi


Beraberlikle ayrılan iki takımda yeni sezona 1 puan ile başladı.

Crystal Palace gelecek hafta Nottingham Forest'i ağırlayacak. Chelsea ise West Ham United'a konuk olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
3 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
4 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
5 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
9 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
10 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
