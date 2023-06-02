Los Angeles Lakers'ın bu yaz Austin Reaves'e gelebilecek kontrat tekliflerini 100 milyon dolara kadar karşılamayı düşündüğü ve taliplerden birinin San Antonio Spurs olduğu iddia edildi.



HoopsHype'ın Lakers muhabiri Jovan Buha, Spurs'ün bu yaz sınırlı serbest kalacak olan Reaves'le ilgilenen takımlar arasında olduğunu belirtti:



"Lakers'ın onu tutacağını düşünüyorum. Açıkçası, tercihleri ona dört yıllığı 54 milyon dolarlık bir kontrat vermek olurdu. Çok sayıda takımın talip olacağını duymuştum. Orlando ve Houston'ın adı geçmişti. San Antonio'nun da Austin'i Lakers'tan kaçırmaya çalışacak takımlardan biri olabileceğini söylemişlerdi."



Buha, Austin'in bu yaz takımlardan 100 milyon dolara kadar teklif alabileceğini ve Lakers'ın gelecek herhangi bir teklifi karşılamaya istekli olduğunu açıkladı:



"Lakers, 100 milyon dolara kadar imzalayacağı herhangi bir kontrat teklifini karşılayacak. Lakers, normal sezon ve playoff performanslarından sonra kendisini bu takımdaki en iyi üçüncü oyuncu olarak görüyor. Kendisi büyük bir gelişme gösterdi ve temelde onlar için ilk beşteyken 50-40-90'lık şut isabetleriyle 18-5-5'lik ortalamalar yakalayan bir adam haline geldi.



Lakers'ın sezonun ikinci yarısında hız kazanmış olmasında birkaç faktör vardı, ve bu faktörlerin belki de en önemlisi, Reaves'in yükselişiydi."



Reaves bu sezon 64 maçta 13.0 sayı, 3.4 asist ve 3.0 ribaund ortalamaları yakalamıştı.





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