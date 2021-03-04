Sporx iddaa ekibinden 1'e 294 oran!

Sporx iddaa ekibinde şov devam ediyor! Her gün düzenli olarak iddaa uzmanı yazarları iddaa tahminleri ve kuponları paylaşan Sporx iddaa ekibi, kullanıcılarına yine kazandırdı! Hem de ne kazandırma...
Sporx iddaa sayfasında yayınlanan kupon ile takipçilerine 1'e 291 oran kazandırdı! Hazırlanan ve 22 TL yatırılan kupon da bugün Fenerbahçe - Antalyaspor maçı da İlk yarı berabere, maç sonucu Fenerbahçe kazanır şeklinde biterse oran 934 olarak güncellenecek ve 1'e 934'lük oran kazandırılmış olacak.
Sporx iddaa sayfasında deneyimli iddaa uzmanının kadrosunun yanı sıra sakat/cezalı bilgisi, orana göre maç seç özelliği, iddaa bülteni ve iddaa kuponlarını da her gün düzenli olarak bulabilirsiniz.
SPORX İDDAA SAYFASI
Sporx iddaa sayfasında yayınlanan kupon ile takipçilerine 1'e 291 oran kazandırdı! Hazırlanan ve 22 TL yatırılan kupon da bugün Fenerbahçe - Antalyaspor maçı da İlk yarı berabere, maç sonucu Fenerbahçe kazanır şeklinde biterse oran 934 olarak güncellenecek ve 1'e 934'lük oran kazandırılmış olacak.
Sporx iddaa sayfasında deneyimli iddaa uzmanının kadrosunun yanı sıra sakat/cezalı bilgisi, orana göre maç seç özelliği, iddaa bülteni ve iddaa kuponlarını da her gün düzenli olarak bulabilirsiniz.
SPORX İDDAA SAYFASI