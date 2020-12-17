Sporting'de itiraz: '18 değil 22 şampiyonluğumuz var'

Portekiz Ligi'nin köklü kulüplerinden Sporting Lizbon, 1921-1940 yılları arasında sayılmayan şampiyonlukları için açıklama yaptı.



Köklü kulüp, kurulduğu 1906 yılından bu yana tüm şampiyonluklarının sayılmasını istiyor.



22 ŞAMPİYONLUK İSTİYOR



Sporting'in ligde 18 şampiyonluğu bulunurken, 1940'tan önceki 4 şampiyonluklarının daha sayılması talep ediliyor.



Portekiz Ligi'nde Benfica 37 şampiyonlukla zirvede yer alırken, Porto ise 29 şampiyonluğa sahip durumda bulunuyor. Sporting bu iki kulübün ardından geliyor.



Portekiz Ligi'nde bu üç takım dışında sadece Belenenses ve Boavista 1'er kez şampiyon olabildi.



