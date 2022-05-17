Sporting Porro'nun bonservisini aldı

Sporting Lizbon, takımda kiralık oynayan İspanyol sağ bek Pedro Porro'nun satın alma opsiyonunu kullandığını duyurdu.



Bonservisi Manchester City'de olan Pedro Porro'nun Sporting Lizbon'a transferinin 8,5 milyon euroya tamamlandığı bildirilirken yapılan sözleşmenin 2025 yılına kadar olduğu kaydedildi. Ayrıca Porro'nun serbest kalma bedelinin ise 45 milyon euro olduğu duyuruldu.



2019 yılında Girona'dan 12 milyon euro karşılığında Manchester City'e imza atan Pedro Porro, Real Valladolid'de kiralık oynadıktan sonra 2020'de Sporting'e kiralanmıştı. Portekiz ekibinde 2 yıldır kiralık oynayan Porro, bu sezon 35 maçta 5 gol 7 asist üretti.





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