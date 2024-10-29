Sporting açıkladı: Ruben Amorim için 10 milyon euro

Erik ten Hag ile yollarını ayıran Manchester United, Sporting Lizbon'dan Ruben Amorim ile anlaşmaya vardı. Sporting, MANU'nun teklifini açıkladı. Detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Sporting açıkladı: Ruben Amorim için 10 milyon euro
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29 Ekim 2024 18:36
Erik ten Hag ile yolları ayıran Manchester United, Sporting Lizbon'un teknik direktörü Ruben Amorim ile prensip anlaşmasına vardı.

Portekiz ekibi Sporting, Manchester United'ın Ruben Amorim'in serbest kalma maddesini ödemek istediklerini kendilerine bildirdiğini açıkladı. 

İngiliz devinin teklifini kabul eden Portekizli teknik adam, resmi prosedürlerin ardından İngiliz ekibinin başına geçecek.

Sporting ile ilk senesinde lig şampiyonluğu yaşayan Amorim, aynı zamanda 2 Lig Kupası ve 1 Portekiz Süper Kupası şampiyonluğu elde etmişti.


 

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