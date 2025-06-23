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Spor Toto Voleybol Takımı, başantrenör Nedim Özbey'in sözleşmesini uzattı

Spor Toto Voleybol Takımı, başantrenör Nedim Özbey'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

calendar 23 Haziran 2025 16:47
Haber: AA, Fotoğraf: Instagram
Spor Toto Voleybol Takımı, başantrenör Nedim Özbey'in sözleşmesini uzattı
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Voleybol Efeler Ligi takımlarından Spor Toto, başantrenör Nedim Özbey'in sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Yeni sezona aynı inanç, aynı kararlılıkla... 2024-2025 sezonunda da voleybol A takımımız, tecrübeli teknik ekibimizle yoluna devam ediyor." denildi.

Geçen sezon Efeler Ligi'ni 7. sırada tamamlayan başkent ekibi ayrıca 3 ismi kadrosuna kattı, 5 oyuncunun da sözleşmesini yeniledi.

Melih Sıratça, Burak Mert ve Emin Gök'ü renklerine bağlayan Spor Toto; Kaan Bülbül, Doğan Karakoç, Muhammed Kaya, Mustafa Koç ve Beytullah Hatipoğlu'nun yeni sezonda da kadroda yer alacağını açıkladı.


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