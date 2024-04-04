Spor Toto evinde altın sette kazandı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçında Spor Toto, konuk ettiği Brand Group Alanya Belediyespor'u 3-2 yendi.



İlk maçtan da aynı skorla galip ayrılan Spor Toto, böylece seriyi 2-0 kazandı.



Spor Toto, ligi 5'inci bitirebilmek için Arkas Spor ile klasman maçları oynayacak.



Brand Group Alanya Belediyespor ise 7-8'incilik etabı maçlarında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.



Salon: TVF Ziraat Bankkart



Hakemler: Yavuz Akdemir, Tolgacan Dinçer



Spor Toto: Selçuk Keskin, Petric, Mustafa Koç, Vucicevic, Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak (Murat Tokgöz, Ümit Demir, Berezhko, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Batuhan Avcı, Mustafa Cengiz)



Brand Group Alanya Belediyespor: Emin Gök, Seganov, Uriarte, Uğur Kılınç, İrfan Çetinkaya, Cafer Kirkit (Zeka Çağatay Kır, Ali İhsan Heper, Azizcan Ataoğlan, Bertuğ Öndeş, Umut Durur)



Setler: 26-28, 25-22, 25-21, 23-25, 15-11



Süre: 148 dakika (34, 30, 29, 36, 19)





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