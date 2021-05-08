İtalya Serie A'nın 35. haftasında Spezia ile Napoli karşı karşıya geldi. Stadio Alberto Picco'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Napoli, 4-1'lik skorla kazandı.



Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Piotr Zielinski, 23 ve 44. dakikalarda Victor Osimhen, 80. dakikada Hirving Lozano attı. Spezia'nın tek golü 64. dakikada Roberto Piccoli'den geldi.



Napoli'de Eljif Elmas, 76. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna dahil oldu.



Spezia'ya konuk olduğu son 4 maçı kazanan Napoli 70 puana yükselirken, Spezia ise 34 puanda kaldı.



Napoli gelecek hafta sahasında Udinese'yi ağırlayacak. Spezia ise Sampdoria deplasmanına gidecek.



