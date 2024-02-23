Sparta Prag'dan Galatasaray taraftarına cevap

Sparta Prag Kulübü'nün resmi X hesabı, bir Galatasaray taraftarının Liverpool eşleşmesine yaptığı yoruma göndermeli bir cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sparta Prag'dan Galatasaray taraftarına cevap
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23 Şubat 2024 15:12
Sparta Prag Kulübü'nün resmi X hesabı, bir Galatasaray taraftarının Liverpool eşleşmesine yaptığı yoruma göndermeli bir cevap verdi.

Çek ekibinin Liverpool ile eşleştiklerini açıkladığı paylaşıma, "Liverpool 7-0 Sparta Prag" yorumu yapan bir Galatasaray taraftarına yanıt veren Sparta Prag resmi hesabı taraftara, "Liverpool - Galatas... Bekle biraz" yanıtını verdi.

Kulübün resmi hesabından yapılan paylaşım, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.



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