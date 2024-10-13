Spalletti'den Zaniolo açıklaması!

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Luciano Spalletti, sonradan milli takıma davet ettiği Nicolo Zaniolo ile ilgili konuştu. Spalletti, Zaniolo'nun İsrail maçına yedek kulübesinde başlayacağını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Spalletti'den Zaniolo açıklaması!
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13 Ekim 2024 22:07
İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Uluslar Ligi'nde İsrail ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Spalletti, sonradan aday kadroya davet edilen Nicolo Zaniolo'nun mücadeleye yedek kulübesinde başlayacağını söyledi. İtalyan teknik adam, bunun gerekçesi olarak, "Nicolo Zaniolo, milli takıma yeni geldi. Onu ilk 11'de oynatmak bana zor bir karar gibi geliyor. Bu karar, onu daha önce 23 kişilik kadroya almadığım için hata yaptığım anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Zaniolo, İtalya'nın Uluslar Ligi için ilk açıklanan kadrosunda yer almamıştı. Lorenzo Pellegri'nin Belçika maçında kırmızı kart görmesi ve cezalı duruma düşmesinin ardından İsrail maçı için kadroya Zaniolo davet edilmişti.

ATALANTA PERFORMANSI

Atalanta'da bu sezon 5 maçta 103 dakika süre bulan 25 yaşındaki Nicolo Zaniolo, 1 asist yaptı.

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