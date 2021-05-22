Sörloth transferinde öncelik Trabzonspor'da

Norveçli yıldız Alexander Sörloth'a eğer Türkiye'den bir teklif giderse Alman Leipzig kulübü konuyu, transferde önceliği olan Trabzonspor'a bildirmek zorunda.

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Sörloth transferinde öncelik Trabzonspor'da
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22 Mayıs 2021 14:20
Alexander Sørloth
Alexander Sørloth
Trabzonspor
Trabzonspor'un 20 milyon Euro artı 2 milyon Euro bonus karşılığında Leipzig'e sattığı Alexander Sörloth'un Türkiye'ye dönüş şartlarının detayları ortaya çıktı. Takvim'de yer alan habere göre, Alman kulübünün Trabzonspor'la yaptığı protokole göre Leipzig, Sörloth'u bir Türk takımına satmak ya da kiralamak isterse önce Bordo-Mavililer'e bilgi vermek zorunda. Aynı zamanda Türkiye içinde Sörloth'un transferinde de öncelikli hak Trabzonspor'da.

Eğer Bordo-Mavililer, Sörloth'un transferini düşünmediğini Leipzig'e bildirirse, o zaman Alman kulübü Süper Lig'den diğer takımlarla masaya oturabilecek.

Alınan bilgilere göre Norveçli yıldız Leipzig'den ayrılmayı düşünmüyor. Ancak Sörloth kararını değiştirirse ilk tercihi Trabzon olacak.

ALMANYA'DAN TALİPLERİ DE VAR

İsmi Trabzon, F.Bahçe ve Beşiktaş ile anılan Sörloth'a Bundesliga'dan da talipler olduğu öğrenildi. Leipzig, Viking ile ilgili henüz kesin kararını vermedi.

Leipzig formasıyla geride bıraktığımız sezon etkili bir performans sergileyemeyen Sörloth 28 maçta 5 gol atabildi.


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