Soner Sarıkabadayı'dan Ankaragücü'nün transferi için flaş yorum

MKE Ankaragücü, devre arası transfer döneminde Hellas Verona'dan Riccardo Saponara'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Başkent ekibinin yeni transeri Saponara, sosyal medyada ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı'ya benzetildi ve birçok yorum yapıldı.
Soner Sarıkabadayı, bu yorumlara sessiz kalmadı ve, "Buraya kupalar kazanmaya geldim" şeklinde bir paylaşım yaptı.
MKE Ankaragücü ise ünlü şarkıcının bu paylaşımına, "O zaman gol müziğin "Kutsal Toprak" olsun mu?" şeklinde cevap verdi.
Ankaragücü'nün yeni transferi Riccardo Saponara
Başkent ekibinin yeni transeri Saponara, sosyal medyada ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı'ya benzetildi ve birçok yorum yapıldı.
Soner Sarıkabadayı, bu yorumlara sessiz kalmadı ve, "Buraya kupalar kazanmaya geldim" şeklinde bir paylaşım yaptı.
MKE Ankaragücü ise ünlü şarkıcının bu paylaşımına, "O zaman gol müziğin "Kutsal Toprak" olsun mu?" şeklinde cevap verdi.
Ankaragücü'nün yeni transferi Riccardo Saponara