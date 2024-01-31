Soner Sarıkabadayı'dan Ankaragücü'nün transferi için flaş yorum

MKE Ankaragücü, devre arası transfer döneminde Hellas Verona'dan Riccardo Saponara'yı kadrosuna kattığını açıkladı.Başkent ekibinin yeni transeri Saponara, sosyal medyada ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı'ya benzetildi ve birçok yorum yapıldı.Soner Sarıkabadayı, bu yorumlara sessiz kalmadı ve,şeklinde bir paylaşım yaptı.MKE Ankaragücü ise ünlü şarkıcının bu paylaşımına,şeklinde cevap verdi.