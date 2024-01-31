Soner Sarıkabadayı'dan Ankaragücü'nün transferi için flaş yorum

MKE Ankaragücü'nün yeni transferi Riccardo Saponara, ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı'ya benzetildi. Sarıkabadayı, sosyal medyada bu duruma yorum yaparken, MKE Ankaragücü'nden de ünlü şarkıcıya cevap geldi.

Haber; Sporx.com
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Soner Sarıkabadayı'dan Ankaragücü'nün transferi için flaş yorum
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31 Ocak 2024 11:51
MKE Ankaragücü, devre arası transfer döneminde Hellas Verona'dan Riccardo Saponara'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Başkent ekibinin yeni transeri Saponara, sosyal medyada ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı'ya benzetildi ve birçok yorum yapıldı.

Soner Sarıkabadayı, bu yorumlara sessiz kalmadı ve, "Buraya kupalar kazanmaya geldim" şeklinde bir paylaşım yaptı.

MKE Ankaragücü ise ünlü şarkıcının bu paylaşımına, "O zaman gol müziğin "Kutsal Toprak" olsun mu?" şeklinde cevap verdi.



Ankaragücü'nün yeni transferi Riccardo Saponara


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