05 Kasım
Ajax-Galatasaray
23:00
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
20:45
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
20:45
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
23:00
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
23:00
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
23:00
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
23:00
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
23:00
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
23:00

Son Düzlük ve Eypio'dan harika bir iş birliği!

Türkiye'nin ilk yapay zekâ destekli yasal at yarışı platformu Son Düzlük, müzik dünyasının özgün ve popüler isimlerinden Eypio ile dikkat çekici bir projeye imza attı.

calendar 05 Kasım 2025 11:17
Haber: Sporx.com
Son Düzlük ve Eypio'dan harika bir iş birliği!
Türkiye'nin ilk yapay zekâ destekli yasal at yarışı platformu Son Düzlük, Eypio ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle; heyecanı, tempoyu ve yeniliği bir araya getiriyor. Proje, at yarışlarının ritmini yapay zekânın yaratıcılığıyla harmanlayarak yarış kültürüne yeni bir soluk kazandırıyor. Eypio'nun, Son Düzlük'ün yapay zekâ karakteri Cevher'e eşlik ettiği klipte, Son Düzlük'ün yenilikçi vizyonu ve teknolojiye yaklaşımı müzikle harmanlanıyor.

Her gün binlerce yarış severe yapay zekâ temelli tüyo ve hazır kuponlar ile yardımcı olan Son Düzlük'ün yapay zekâ karakteri Cevher, Eypio ile bir araya geldi. Son Düzlük'ün kullanıcılarına sunduğu yapay zekâ teknolojisinin görsel olarak anlatıldığı ve yapay zekâ görsel üretim araçlarının da kullanıldığı klipte; markanın değerleri eğlenceli, yaratıcı ve özgün bir dille yansıtıldı.

İş birliği hakkında konuşan Eypio, "At yarışlarına olan tutkum uzun yıllardır biliniyor. Bu yüzden Son Düzlük'ün vizyonunu ve yenilikçi yaklaşımını duyduğumda projeye büyük bir keyifle dahil oldum. Yapay zekâ ve at yarışı kültürünü buluşturan bir markayla çalışmak benim için çok heyecan verici, dinleyicilerimizin de heyecanımıza ortak olacağına inanıyorum." dedi.


Son Düzlük Pazarlama Direktörü Şahap Kısa ise projeye ilişkin şunları söyledi:
"Türkiye'nin yapay zekâ destekli ilk at yarışı platformu Son Düzlük olarak, teknoloji ile at yarışı heyecanını her gün binlerce yarış sever ile buluşturuyoruz. Markamızı, özgün tarzıyla tanıdığımız ve at yarışlarına tutkuyla bağlı Eypio ile bu projede bir araya getirmekten ayrıca büyük mutluluk duyuyoruz.

Yapay zekâyı güçlü bir araç olarak görmenin ötesinde, hikâye anlatımımızın bir parçası olarak da konumlandırdığımız bu çalışma ile yenilikçi ruhumuzu yansıtan güçlü iş birliklerinden birine imza atmış olduk."

Klip Son Düzlük'ün dijital hesaplarında ve TJK TV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

