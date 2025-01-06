Somaspor özel provada Altay'ı yendi

Somaspor, hazırlık maçında Altay'ı 1-0 mağlup ederek ikinci yarı öncesi umut verdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Somaspor özel provada Altay'ı yendi
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06 Ocak 2025 14:10
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk devreyi 10'uncu sırada tamamlayan Somaspor, devre arasında oynadığı hazırlık maçında Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan Altay'ı 1-0 mağlup etti.
 
 İlk etapta İzmir'de oynanması planlanan karşılaşma Altay'ın talebi üzerine Soma TFF Tesisleri'nde oynandı. Karşılaşmayı Mehmet Öztürk yönetti. Somaspor, mücadeleyi Arda Gülmez'in 20'nci dakikada attığı kafa golüyle 1-0 kazandı.

Ev sahibi ekip karşılaşmanın 40'ıncı dakikasında Erkan Şentürk'ün kullandığı bir penaltı vuruşunu gole çeviremedi. Tüm oyuncuların şans bulduğu karşılaşmada etkili bir performans sergileyen Soma temsilcisi, aldığı galibiyetle 2'nci yarı öncesi olumlu sinyaller verdi. Somaspor 2'nci hazırlık maçında 8 Ocak'ta kendi sahasında Turgutluspor'la karşılaşacak.

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