Solskjaer'den Masuaku'ya derbide özel görev!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray derbisinde Arthur Masuaku'ya bol bol şut atma talimatı vererek sol kanattaki etkisizliği sonlandırmayı hedefliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Solskjaer'den Masuaku'ya derbide özel görev!
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26 Mart 2025 10:36

Galatasaray derbisi öncesinde Beşiktaş'ın sol tarafının skora hemen hemen hiçbir katkısının olmaması çok dikkat çekiyor.

Siyah-Beyazlılar, (83) ezeli rakiplerinin (160) neredeyse yarısı kadar sol ayakla şut attı. Galatasaray'dan (13) neredeyse (3) 10 gol az attı. 

OLE'DEN MASUAKU'YA ŞUT EMRİ 

Bu istatistiği göz önünde bulunduran Ole Gunnar Solskjaer'in emriyle Arthur Masuaku, derbide bol bol şutlarıyla Galatasaray kalesini yoklayacak. 

 
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