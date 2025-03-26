Solskjaer'den Masuaku'ya derbide özel görev!

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Galatasaray derbisi öncesinde Beşiktaş'ın sol tarafının skora hemen hemen hiçbir katkısının olmaması çok dikkat çekiyor.
Galatasaray derbisi öncesinde Beşiktaş'ın sol tarafının skora hemen hemen hiçbir katkısının olmaması çok dikkat çekiyor.
Siyah-Beyazlılar, (83) ezeli rakiplerinin (160) neredeyse yarısı kadar sol ayakla şut attı. Galatasaray'dan (13) neredeyse (3) 10 gol az attı.
OLE'DEN MASUAKU'YA ŞUT EMRİ
Bu istatistiği göz önünde bulunduran Ole Gunnar Solskjaer'in emriyle Arthur Masuaku, derbide bol bol şutlarıyla Galatasaray kalesini yoklayacak.