Sofyan Amrabat: 'Ben Allah'a inanıyorum, attığım gol tesadüf değil'

Açıklamalarına devam eden Amrabat, "Hocamıza katılıyorum. Bu zamana kadar, bilmiyorum kaç puan kaybettik VAR kararlarıyla... Penaltı mı değil mi kesin bir şey söyleyemem ama VAR 4-5 dakika pozisyon inceliyor. Oyun için bu iyi değil. Penaltıysa verilir, değilse verilmez. Mazeret üretmiyorum. Öncesinde biz iyi oynamalıyız, biz oyunumuzu ortaya koymalıyız. Kolay olmuyor ama bu olaylardan ötürü."





"ELHAMDÜLİLLAH GOL ATTIM!"





28 yaşındaki Faslı oyuncu Amrabat, "Ben darbelerden, müdahalelerden şikayet eden biri değilim. Ancak, futbol adil oynanmalı. Kızgın olduğum anlar vardı. Böyle biri değilim. Faul olmayan bir pozisyondu. Orada birazcık sinirlendim. Hakemlere gerçekten saygı duyuyorum, çok zor bir iş yapıyorlar, onları suçlamıyorum ama ben de sinirlendim. Faul olmayan pozisyona faul verdi orada. Elhamdülillah gol attım ve kazandık. Herkes rüyamızın ne olduğunu biliyor. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.



